《中國要聞》上海綠捷校園午餐臭蝦事件8人涉圍標等被捕，公司營業執照等將被吊銷

上海綠捷實業發展有限公司（下稱「綠捷公司」）中小學校園午餐「蝦仁發臭」事件調查結果出爐。上海市政府今日通報，有市民9月15日反映，綠捷公司供應本市部分學校午餐中的蝦仁炒蛋存在問題。上海市委、市政府高度重視，第一時間組建調查組和工作專班，一查到底。現已查明，綠捷公司在事件中涉及瞞報、謊報、「圍標」、銷毀證據等問題，擬依照法定程序吊銷綠捷公司的食品經營許可證及營業執照，公司實際控制人張某華等8名責任人已被依法執行逮捕；上海市教育委員會、上海市市場監督管理局、閔行區人民政府分管領導被黨紀或政務處分。市屬國企光明食品集團已於9月23日起臨時接管全市484所學校的校園餐供應，確保學生就餐不受影響。



*發現蝦有蟲直接全數銷毀兼刪相關手機信息*



通報指，經查明，9月15日上午9時40分許，綠捷公司駐靜安區某小學食堂廚師王某和經理孫某亮，從冰箱取出蝦仁後未經清洗直接入鍋焯水，發現2條蟲體，隨後孫某亮拍照並層報至張某華。張某華要求將當日配送至全市211所學校（含分校區）的蝦仁全部銷毀，對外瞞報有蟲情節、謊報為「蝦腸外溢，有泥沙」，且要求相關人員刪除信息、更換手機。



經昆蟲專家、物證鑑定專家論證，蝦仁中的蟲體是麗蠅幼體，並判斷該麗蠅幼體應在前端境外生產加工環節混入。



*多次發現蝦有臭味，公司均不上報監管部門*



關於有網民反映「蝦仁有臭味」，經對首發帖反映的某中學調查發現，當日綠捷派駐該校廚房工作人員從冰箱取出冷凍蝦仁後，未按規範清洗便直接入鍋焯水製作「蝦仁炒蛋」，上餐後學生未食用即撤回銷毀。排查發現，共有7家綠捷公司所屬學校廚房存在類似不規範操作，且均未食用即已撤回銷毀。事發前，綠捷公司派駐另2所學校的食堂經理先後向公司反映同款蝦仁（非同一批次）焯水後有腥臭味；近年綠捷公司派駐學校的食堂經理共向公司反映食材質量問題、食品安全問題多次，綠捷公司均未按規定上報監管部門。



*以「圍標」方式非法中標86個校園餐服務項目*



調查並發現，綠捷公司存在串通投標行為，勾連多家招標代理公司，通過組織陪標公司進行「圍標」，非法中標86個校園餐服務項目，當中操作包括聯繫多家餐飲公司，以支付「好處費」等方式取得對方同意「陪標」，再統一製作綠捷公司及陪標公司標書，安排綠捷公司員工冒充陪標公司人員參與開標競標。



天眼查顯示，上海綠捷成立於2014年，註冊資本5000萬元人民幣，實繳資本1200萬元人民幣，經營範圍包括餐飲管理、信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；食用農產品批發；食用農產品零售；建築材料銷售。2024年，該公司參保人數為1567人。



2024年1月，「今日閔行」微信公眾號發布的信息顯示，上海綠捷主營學生營養午餐，目前業務覆蓋全市16個區的500多所中小學、幼兒園，日供餐超過50萬份。



*上海綠捷背後有新希望身影*



據內媒「起底」，工商信息顯示，上海綠捷的唯一股東是2018年於香港註冊成立的GreenExpress Foods, Limited，該公司對外僅投資了上海綠捷這一家公司，其三名董事分別為王航、張天笠和陳雲儀，而這三人均在厚生投資任職。厚生投資官網介紹，王航是厚生投資創始人，兼任新希望集團副董事長。



內媒又發現，上海綠捷董事、總經理葛均鋒同時是多樂之日（北京）食品有限公司，以及碧恩食（上海）餐飲管理有限公司的監事。多樂之日是韓國最大的食品公司CJ集團旗下知名烘焙品牌，而多樂之日（北京）、碧恩食母公司都是畢恩熙（浙江）食品有限公司，畢恩熙則為香港B&C Fountain公司旗下企業。據「平湖經開」2023年文章介紹，B&C Fountain高端烘焙項目是由厚生投資、世界500強新希望集團、世界500強CJ集團合資設立的外資項目，將作為多樂之日品牌中國區總部推進。

《經濟通通訊社14日專訊》