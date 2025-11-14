【聚焦數據】首10月地產投資降14.7%，商品房銷售額跌9.6%

國家統計局公布，1-10月，全國房地產開發投資73563億元(人民幣．下同)，同比下降14.7%，降幅較1-9月進一步擴大0.8個百分點；其中，住宅投資56595億元，下降13.8%。



1-10月，新建商品房銷售額69017億元，下降9.6%，降幅較1-9月擴大1.7個百分點；其中住宅銷售額下降9.4%。1-10月，新建商品房銷售面積71982萬平方米，同比下降6.8%；其中住宅銷售面積下降7%。



10月末，商品房待售面積75606萬平方米，比9月末減少322萬平方米。其中，住宅待售面積減少292萬平方米。



*首10月房地產開發企業到位資金降幅擴至9.7%*



1-10月，房地產開發企業房屋施工面積652939萬平方米，同比下降9.4%。其中，住宅施工面積455253萬平方米，下降9.7%。房屋新開工面積49061萬平方米，下降19.8%。其中，住宅新開工面積35952萬平方米，下降19.3%。房屋竣工面積34861萬平方米，下降16.9%。其中，住宅竣工面積24866萬平方米，下降18.9%。



1-10月，房地產開發企業到位資金78853億元，同比下降9.7%，降幅較1-9月擴大1.3個百分點。其中，國內貸款12160億元，下降1.8%；利用外資19億元，下降37.5%；自籌資金28419億元，下降10.0%；定金及預收款23257億元，下降12.0%；個人按揭貸款10834億元，下降12.8%。



10月，房地產開發景氣指數為92.43，較9月跌0.34，連續第七個月下滑。





《經濟通通訊社14日專訊》