14/11/2025 10:00

【聚焦數據】10月全國城鎮調查失業率5.1%，按月下降0.1個百分點

　　國家統計局公布，10月全國城鎮調查失業率5.1%，比上月下降0.1個百分點。1-10月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。

　　10月份本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

