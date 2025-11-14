《中國要聞》商務部等四部門：嚴控新車以二手車名義出口

內地出台新規監管「零公里二手車」。商務部、工業和信息化部、公安部、海關總署近日發布關於進一步加強二手車出口管理工作的通知，其中提到，嚴控新車以二手車名義出口。



通知指，自2026年1月1日起，對申請出口距註冊登記日期不滿180天（含180天）的車輛，各地商務主管部門應指導本地企業補充提交該車輛生產企業出具的《售後維修服務確認書》，內容包括出口國別、車輛信息、提供售後服務的網點信息等並加蓋生產企業公章，對無法提供上述材料的車輛，不予發放出口許可證。對於通知實施日前已辦理轉讓登記待出口手續的車輛，要指導企業做好合同履約並有序出口。



*以改裝車名義出口車輛，許可申領條件變嚴格*



另外，嚴格以改裝車名義出口車輛的許可證申領條件。各地商務主管部門要指導改裝車出口企業準確填寫車輛底盤品牌、改裝車品牌、車輛型號等信息，提交改裝真實性證明材料。



對無法證明改裝真實性，同類改裝車產品未列入工業和信息化部《道路機動車輛生產企業及產品公告》、不具備有效的國家強制性產品認證的產品，不予發放出口許可證。要對本地改裝車生產企業出口情況、與出口量相適應的改裝生產能力等進行排查，相關情況及時上報商務部。商務部、工業和信息化部、海關總署將密切監測並及時共享改裝車出口各環節異常情況，加大檢查及懲處力度。

《經濟通通訊社14日專訊》