  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 17:40

《中國要聞》商務部等四部門：嚴控新車以二手車名義出口

　　內地出台新規監管「零公里二手車」。商務部、工業和信息化部、公安部、海關總署近日發布關於進一步加強二手車出口管理工作的通知，其中提到，嚴控新車以二手車名義出口。

　　通知指，自2026年1月1日起，對申請出口距註冊登記日期不滿180天（含180天）的車輛，各地商務主管部門應指導本地企業補充提交該車輛生產企業出具的《售後維修服務確認書》，內容包括出口國別、車輛信息、提供售後服務的網點信息等並加蓋生產企業公章，對無法提供上述材料的車輛，不予發放出口許可證。對於通知實施日前已辦理轉讓登記待出口手續的車輛，要指導企業做好合同履約並有序出口。

*以改裝車名義出口車輛，許可申領條件變嚴格*

　　另外，嚴格以改裝車名義出口車輛的許可證申領條件。各地商務主管部門要指導改裝車出口企業準確填寫車輛底盤品牌、改裝車品牌、車輛型號等信息，提交改裝真實性證明材料。

　　對無法證明改裝真實性，同類改裝車產品未列入工業和信息化部《道路機動車輛生產企業及產品公告》、不具備有效的國家強制性產品認證的產品，不予發放出口許可證。要對本地改裝車生產企業出口情況、與出口量相適應的改裝生產能力等進行排查，相關情況及時上報商務部。商務部、工業和信息化部、海關總署將密切監測並及時共享改裝車出口各環節異常情況，加大檢查及懲處力度。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰14/11/2025 17:48  《神州金融》三季度末內地銀行業金融機構本外幣資產總額同比增…

下一篇新聞︰14/11/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代（３００７５０）為深股通十大成交活躍…

其他
More

14/11/2025 18:00  比亞迪據報逐步放棄「迪鏈」，轉用商業承兌匯票或銀行承兌匯票…

14/11/2025 17:55  《中國要聞》安世中國：有能力、有信心、有擔當來發放員工工資…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區