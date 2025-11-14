《神州金融》三季度末內地銀行業金融機構本外幣資產總額同比增近8%

中國金融監管總局發布數據顯示，2025年三季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額474.3萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.9%。其中，大型商業銀行本外幣資產總額208.1萬億元，同比增長10%，佔比43.9%；股份制商業銀行本外幣資產總額76.2萬億元，同比增長4.7%，佔比16.1%。



2025年三季度末，保險公司和保險資產管理公司總資產40.4萬億元，較年初增加4.5萬億元，增長12.5%。其中，財產險公司3.2萬億元，較年初增長9.9%；人身險公司35.4萬億元，較年初增長12.3%；再保險公司8615億元，較年初增長4.1%；保險資產管理公司1388億元，較年初增長8.7%。



*三季末商業銀行不良貸款率1.52%，按季升0.03個百分點*



2025年三季度末，商業銀行（法人口徑，下同）不良貸款餘額3.5萬億元，較上季末增加883億元；商業銀行不良貸款率1.52%，較上季末上升0.03個百分點。2025年三季度末，商業銀行正常貸款餘額228.8萬億元，其中正常類貸款餘額223.7萬億元，關注類貸款餘額5.1萬億元。

《經濟通通訊社14日專訊》