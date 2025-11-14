比亞迪據報逐步放棄「迪鏈」，轉用商業承兌匯票或銀行承兌匯票支付貨款

據《 路透》報道，比亞迪(01211)(深:002594)已通知部分供應商，將停止使用內部票據支付貨款。消息人士稱，比亞迪目前更傾向使用商業承兌匯票或銀行承兌匯票，而不是通過2018年推出的供應鏈信息服務平台「迪鏈」支付貨款。



報道指，這一重大轉變，標誌著比亞迪將逐步摒棄曾助力其迅猛崛起、但因損害供應商利益備受詬病的支付方式。目前無法確認此次轉變涉及多大範圍的供應商。



迪鏈官網介紹稱，該平台為核心企業及其成員企業、供應商和銀行等資金方提供應收帳款信息服務。通過提供電子對帳憑證，明確買賣雙方之間的債權債務關係。 消息人士稱，不少供應商因為迪鏈不受直接監管而不敢長期持有，其次迪鏈相比銀行承兌匯票和商業承兌匯票有著更高的貼現成本。



如果供應商想通過比亞迪合作的銀行提前把迪鏈兌換成現金，需要貼現（貼付利息）。一些消息人士稱，部分迪鏈的貼現率高達6%。 相比之下，商業承兌匯票和銀行承兌匯票如需提前兌現，貼現率通常低於2%。



報道認為，中國汽車行業激烈的價格戰已經重創零部件供應商，供應商們紛紛抱怨帳期持續被延長且面臨來自車企的壓價。這也促使監管部門出台新規，旨在縮短帳期、改善行業現狀。

《經濟通通訊社14日專訊》