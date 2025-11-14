洛陽鉬業(03993)擬為全資公司擔保不超過101億元人民幣

洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，擬向被擔保方提供總額不超過101億元人民幣的擔保。
該集團指，被擔保方為其全資擁有，涉及12項擔保額度，截至昨日，該集團對外擔保總額為167.11億元人民幣，佔淨資產的23.53%。該集團指，不存在對外擔保逾期的情形。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/11/2025 08:42
