  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 08:09

劍橋科技(6166)：1.6T光模塊產品料下季度大量發貨，未受美關稅影響

　　劍橋科技(06166)(滬:603083)公布，在昨天舉行業績說明會，披露800G光模塊仍將是明年出貨主力，1.6T光模塊部分產品已進入小批量供貨階段，預計於明年一季度大量發貨，且後續預計呈上升趨勢，二者佔比將隨市場需求與產能釋放動態調整。1.6T光模塊全年出貨佔比預計約20%。

　　該集團指，關於訂單交付，目前正全力推進訂單交付，具體交付節奏需結合供應鏈情況確定。四季度三大業務板塊交付壓力較大，客戶需求進一步增長，經營態勢向好，相關費用支出不存在因特定支出導致業績大幅波動的情況。關於光模塊對美出口關稅，從中國出口相關產品關稅稅率為17.5%，從馬來西亞工廠出口至美國的產品關稅稅率為0。目前絕大部分對美出口的產品均從馬來西亞工廠發貨，該基地未被納入相關徵稅範圍，能有效應對關稅影響。國內工廠輸美產品佔比較小，相關關稅成本大部分由客戶承擔，整體影響有限。

　　此外，該集團指，關於硅光晶片供應，目前100G/lane硅光晶片因市場需求量大存在短期供應偏緊情況，200G/lane硅光晶片供應相對穩定，整體未出現顯著緊缺影響生產。該集團的硅光晶片採用與3家供應商合作模式，通過保供協議或投資深度綁定以保障供應。物料儲備方面，對激光器、DSP等關鍵物料已簽訂全年供應協議，而當前聚焦硅光技術路線的產品研發與應用，暫無硅光晶片自主研發生產相關計劃。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰14/11/2025 08:09  《神州頭條》報章頭版摘要：前１０月社融增量３０﹒９萬億，新…

其他
More

14/11/2025 08:08  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

14/11/2025 08:08  《港滬深通》港股總市值５０﹒２萬億元，滬深９８﹒６萬億人民幣

14/11/2025 08:02  均勝電子(699)新一代車載充電器量產供貨，另強調業務涉機械人供應鏈

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區