劍橋科技(6166)：1.6T光模塊產品料下季度大量發貨，未受美關稅影響

劍橋科技(06166)(滬:603083)公布，在昨天舉行業績說明會，披露800G光模塊仍將是明年出貨主力，1.6T光模塊部分產品已進入小批量供貨階段，預計於明年一季度大量發貨，且後續預計呈上升趨勢，二者佔比將隨市場需求與產能釋放動態調整。1.6T光模塊全年出貨佔比預計約20%。



該集團指，關於訂單交付，目前正全力推進訂單交付，具體交付節奏需結合供應鏈情況確定。四季度三大業務板塊交付壓力較大，客戶需求進一步增長，經營態勢向好，相關費用支出不存在因特定支出導致業績大幅波動的情況。關於光模塊對美出口關稅，從中國出口相關產品關稅稅率為17.5%，從馬來西亞工廠出口至美國的產品關稅稅率為0。目前絕大部分對美出口的產品均從馬來西亞工廠發貨，該基地未被納入相關徵稅範圍，能有效應對關稅影響。國內工廠輸美產品佔比較小，相關關稅成本大部分由客戶承擔，整體影響有限。



此外，該集團指，關於硅光晶片供應，目前100G/lane硅光晶片因市場需求量大存在短期供應偏緊情況，200G/lane硅光晶片供應相對穩定，整體未出現顯著緊缺影響生產。該集團的硅光晶片採用與3家供應商合作模式，通過保供協議或投資深度綁定以保障供應。物料儲備方面，對激光器、DSP等關鍵物料已簽訂全年供應協議，而當前聚焦硅光技術路線的產品研發與應用，暫無硅光晶片自主研發生產相關計劃。

《經濟通通訊社14日專訊》