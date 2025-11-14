  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/11/2025 08:42

四川成渝(00107)披露第三季利潤增長受惠財務費用減32%及削減運營成本

　　四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，在昨天舉行業績說明會，披露第三季利潤增長主要得益成本控制取得較好的成效，包括優化債務結構，通過多元舉措減少有息負債規模，並降低利率，使得期內財務費用減少31.9%；以及持續推進內部整合與精益化管理，完成運營路公司「7合3」及市場化企業「7合1」的重組工作，有效削減運營成本，提高管理效率，共同促進利潤增長。

　　該集團指，第三季營業收入有所下降，主要源於建造服務收入下降：天邛高速項目已於去年9月完工，同時成樂擴容項目也已進入建設後期，工程收入少於去年同期。此外，受市場環境影響，貿易業務收入規模也有所調整。兩類業務的收入變化同步對應成本變化，並未對集團整體利潤構成影響，核心盈利能力持續穩健。

　　另外，該集團指，城北高速去年度通行費收入總計1.03億元人民幣，佔去年度通行費收入總額47.8億元人民幣的比重較小，其收費期限屆滿不會對整體營收和利潤產生重要影響。被問及天天邛高速何時開始收費，該集團指，根據四川省高速公路開通運營的相關要求，天邛高速的正式收費手續目前正在推進中。具體收費時間需以政府相關部門的最終批覆為準。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區