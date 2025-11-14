四川成渝(00107)披露第三季利潤增長受惠財務費用減32%及削減運營成本

四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，在昨天舉行業績說明會，披露第三季利潤增長主要得益成本控制取得較好的成效，包括優化債務結構，通過多元舉措減少有息負債規模，並降低利率，使得期內財務費用減少31.9%；以及持續推進內部整合與精益化管理，完成運營路公司「7合3」及市場化企業「7合1」的重組工作，有效削減運營成本，提高管理效率，共同促進利潤增長。



該集團指，第三季營業收入有所下降，主要源於建造服務收入下降：天邛高速項目已於去年9月完工，同時成樂擴容項目也已進入建設後期，工程收入少於去年同期。此外，受市場環境影響，貿易業務收入規模也有所調整。兩類業務的收入變化同步對應成本變化，並未對集團整體利潤構成影響，核心盈利能力持續穩健。



另外，該集團指，城北高速去年度通行費收入總計1.03億元人民幣，佔去年度通行費收入總額47.8億元人民幣的比重較小，其收費期限屆滿不會對整體營收和利潤產生重要影響。被問及天天邛高速何時開始收費，該集團指，根據四川省高速公路開通運營的相關要求，天邛高速的正式收費手續目前正在推進中。具體收費時間需以政府相關部門的最終批覆為準。

《經濟通通訊社14日專訊》