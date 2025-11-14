均勝電子(699)新一代車載充電器量產供貨，另強調業務涉機械人供應鏈

均勝電子(00699)(滬:600699)公布，昨天召開今年第三季度業績說明會，披露新一代支持雙向能量傳輸的高壓平台車載充電器，目前已經為頭部車廠客戶量產供貨產生營收。由於儲能市場領域在該項技術原理上具備通用性，該集團也評估包括歐洲、亞洲在內的多個重點市場，計劃充分發揮自身在高壓充放電管理技術、全球的研發與供應鏈核心優勢，把握龐大儲能市場的業務機遇。



此外、該集團指，目前為全球車企及機械人企業提供大小腦控制器、能源管理模塊及高性能機身機甲材料等關鍵零部件，以及機械人頭部總成、胸腔及底盤總成等軟硬件一體化解決方案。國內客戶方面，已與智元機械人、銀河通用等客戶合作，其中定制化主控板已批量供貨，多種精度IMU、定制化魚眼相機等傳感器陸續送樣，還為客戶定制化開發集成高能量密度電芯與智能電池管理系統的電池包。海外客戶方面，已為某頭部機械人公司批量交付機械人後腦勺、頸部、肩部、膝蓋及手指等部件，正探討下一代頭部顯示方案和頭部總成供貨。該集團還和另一家海外機械人公司就用於末端物流和外賣配送的機械人開展相關合作。



*債務規模有望下降*



被問及負債較高問題，該集團指有息債務規模有望下降，因於香港上市後，資產負債結構得到優化，將充分利用募集資金推動全球業務拓展，並隨著未來經營業績的持續改善，整體經營現金流預計將保持良好增長，進一步緩解債務負擔。

