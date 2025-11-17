中國鋁業(02600)董事及副總經理蔣濤計劃減持不超過5.8萬A股

中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，現任董事及副總經理蔣濤計劃自12月8日起至明年3月7日止期間內，通過集中競價方式減持不超過5.75萬股A股，減持價格按市場價格確定。



該集團指，蔣濤現持23萬股A股，減持上限佔所持股份的25%，而擬減持股份來源為股權激勵取得，為集團在2021年限制性股票激勵計劃所授予的股份，擬減持股份因個人資金需求。

《經濟通通訊社17日專訊》