  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

17/11/2025 08:44

【國務會議】李強：深入實施「兩重」建設，進一步促進消費政策措施

　　國務院總理李強14日主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設有關工作，部署增強消費品供需適配性，進一步促進消費政策措施。

　　會議指出，增強供需適配性是進一步釋放消費潛力、暢通經濟循環的有效舉措。要加快新技術新模式創新應用，強化人工智能融合賦能，聚焦重點行業、重點領域開發新產品和增值服務，持續拓展新的消費增量。要培育消費新場景、新業態，豐富消費金融產品和服務，營造良好消費環境。

　　要積極支持企業擴大特色、高品質消費品供給，加快安全、性能、綠色等標準更新升級，完善認證體系。要圍繞細分市場精準匹配不同人群需求，發展一批柔性制造工廠，推動生產高效響應消費者個性化需要。

*引導更多民間資本參與「兩重」建設*

　　會議指出，要把「兩重」建設放在「十五五」全局中謀劃和推進，牢牢把握戰略性、前瞻性、全局性要求，推動國家重大戰略深入實施、重點領域安全能力穩步提升。要優化項目審核，更加注重創新要素投入、無形資產投資，促進新質生產力發展。要健全項目協調推進機制，嚴格工程質量和安全管理，同步做好資產管理、後續運維等工作。要合理安排項目建設與資金撥付節奏，積極撬動超長期貸款、政策性金融等資金，引導更多民間資本參與。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區