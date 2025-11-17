【國務會議】李強：深入實施「兩重」建設，進一步促進消費政策措施

國務院總理李強14日主持召開國務院常務會議，研究深入實施「兩重」建設有關工作，部署增強消費品供需適配性，進一步促進消費政策措施。



會議指出，增強供需適配性是進一步釋放消費潛力、暢通經濟循環的有效舉措。要加快新技術新模式創新應用，強化人工智能融合賦能，聚焦重點行業、重點領域開發新產品和增值服務，持續拓展新的消費增量。要培育消費新場景、新業態，豐富消費金融產品和服務，營造良好消費環境。



要積極支持企業擴大特色、高品質消費品供給，加快安全、性能、綠色等標準更新升級，完善認證體系。要圍繞細分市場精準匹配不同人群需求，發展一批柔性制造工廠，推動生產高效響應消費者個性化需要。



*引導更多民間資本參與「兩重」建設*



會議指出，要把「兩重」建設放在「十五五」全局中謀劃和推進，牢牢把握戰略性、前瞻性、全局性要求，推動國家重大戰略深入實施、重點領域安全能力穩步提升。要優化項目審核，更加注重創新要素投入、無形資產投資，促進新質生產力發展。要健全項目協調推進機制，嚴格工程質量和安全管理，同步做好資產管理、後續運維等工作。要合理安排項目建設與資金撥付節奏，積極撬動超長期貸款、政策性金融等資金，引導更多民間資本參與。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》