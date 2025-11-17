【中日關係】中國外交部提醒國民避免前往日本，文旅部及教育部發赴日預警

日本首相高市早苗早前發表台灣問題言論激起中國強烈反應，中方提出嚴正交涉和強烈抗議。雙方外交摩擦加劇，並已影響民間交流。繼中國外交部呼籲國民避免前往日本後，文化和旅遊部及教育部均發赴日預警。



高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。此番言論被中國視為「粗暴干涉中國內政」，引發強烈不滿。

中國外交部14日晚公告，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。



*國航、南航、東航等8家航企可免費退改赴日機票*



中國文化和旅遊部16日鄭重提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日中國遊客密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。國航、南航、東航、川航等8家航企就涉日本航線發布免費退改政策。



中國教育部亦在16日提醒，已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》