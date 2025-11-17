  • 會員
17/11/2025 09:44

《駐京專電》商務部：荷蘭經濟大臣安世半導體言論顛倒黑白，違背契約精神

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國商務部批評荷蘭經濟大臣安世半導體言論顛倒黑白
▷ 荷蘭政府托管安世半導體99%股份被指違背契約精神
▷ 商務部稱荷方未履行法律程序損害營商環境

　　對於荷蘭經濟大臣卡雷曼斯11月13日接受英國《衛報》採訪，談及安世半導體問題，稱「即使事後來看，仍會作出同樣的決定」、「這給各國領導人都是一個警示」。中國商務部新聞發言人稱，中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。

　　商務部指出，中方一直本著負責任的態度，採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，盡最大努力恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。短期看，半導體產供鏈危機有所緩解。但由於荷方所作所為，全球半導體產供鏈依然脆弱，形勢依然嚴峻。

　　商務部稱，荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，不僅沒有解決問題的實際行動，反而坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險。

*荷方強行不當干預並托管私企99%股份，違背契約精神*

　　商務部稱，這場半導體供應鏈危機帶給全世界的深刻教訓是，不能強行用行政手段不當干預企業經營。在荷蘭政府9月30日發布行政令以及10月8日荷企業法庭作出錯誤判決之前，全球半導體產供鏈是穩定和安全的。但荷方強行不當干預，並托管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智衝動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動盪和混亂的惡源。

　　商務部並稱，採訪顯示，僅僅憑借某些人去大臣辦公室談話，就引用冷戰時期制定但從未啟用的《貨物可用性法案》，匆忙出台部長行政令，並推動法院在極短時間內作出裁決。這種做法既是輕率之舉，更是荒唐至極。荷蘭是崇尚法治的國家，但在該事件中，荷方一些人既未嚴格履行法律程序，也沒有保護外資企業的正當權益，就強行托管一家中國上市企業聞泰科技(滬:600745)全資子公司的股份，已嚴重損害荷蘭的營商環境和政府公信力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

