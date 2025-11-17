【中日關係】央視：日本外務省高官今起訪華

CCTV國際時訊在微博視頻號引述日媒報道，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰將於今天（17日）起訪問中國，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談。報道稱，金井正彰將說明日本首相高市早苗近日的涉台發言並未改變日方一貫立場，同時傳達「即便雙方存在立場分歧，也應避免影響人員交流」的立場。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》