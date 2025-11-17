  • 會員
AH股新聞

17/11/2025 11:00

【中日關係】環時社評：中國公民需謹慎前往日本的四個原因

▷ 日本高市早苗政府推動強軍擴武，損害中日互信
▷ 日本強化外國人管理，簽證審查趨嚴
▷ 日本擬推景點雙重定價，通脹致赴日成本上升

　　官媒《環球時報》發表題為「中國公民需謹慎前往日本的四個原因」社評稱，日本針對中國公民的違法犯罪案件多發，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。文章指出，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕。中國政府採取預警措施，正是對這種持續升級風險的必要回應。

　　中國公民近期的確應當盡量避免前往日本旅遊，同時謹慎規劃長期留日的留學、投資等安排。主要有以下幾方面原因：首先是高市上台可能會令日本對華政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民。

　　第二，日本內部排外情緒冒頭，而高市本人正是「日本人優先」的鼓吹者之一。華人在日的就業、創業與生活或將面臨更多障礙。

　　第三，高市推行的簽證、旅遊等新規，進一步強化對外國人的管理，高科技從業人員、留學生、投資者等都將面臨更嚴格審查。有在日華人反映，近來銀行開戶難度增加、公司審查更嚴等隱性障礙正在顯現。

　　第四，赴日旅遊、留學成本可能會不斷上升。從2025年起，日本一些重要景點開始推行「雙重定價制度」，取消國際遊客退稅政策也在討論之中。日本國內的通脹正不斷推高遊客的食宿、交通等成本。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

