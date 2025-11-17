《駐京專電》蘋果北京新Apple Store下月6日大興薈聚開業

蘋果宣布，北京薈聚Apple Store將於12月6日上午開業。新店位於北京市大興區欣寧街15號北京薈聚一層，是蘋果在北京的第6家、中國大陸第49家零售店。
按慣例，蘋果每逢新店開業都會向到店顧客免費發放特色紀念品，通常與當地文化相關。目前，北京已開業的5家Apple Store分別位於西單大悅城、朝陽大悅城、王府井、華貿購物中心和三里屯。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》
17/11/2025 15:23
