17/11/2025 16:23

【聚焦數據】北京10月工業增加值增10.4%，受新能源車製造和電力行業帶動

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京10月工業增加值同比增10.4%
▷ 新能源車/鋰電池製造業首10月增加值增逾1倍
▷ 10月PPI同比降1.4%環比降0.4%

　　北京市統計局發布首10月北京經濟運行情況。1-10月，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.9%，比1-3季度提高0.4個百分點；其中，10月份增長10.4%，比上月提高1.3個百分點，主要受新能源汽車製造和電力行業帶動。

*首10月新能源汽車、鋰離子電池製造業增加值增逾1倍*

　　1-10月，重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.1%，汽車製造業增長15.9%，電力、熱力生產和供應業增長4.7%，醫藥製造業下降8.7%，五大裝備製造業增長7.8%。規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長18.0%和9.5%（二者有交叉），新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.5倍、1.3倍、44.3%和40.1%。

　　1-10月，規模以上工業實現銷售產值22416.3億元，增長6.9%；其中，內銷產值20663.9億元，增長6.9%；出口交貨值1752.4億元，增長6.0%。

*10月份PPI同比降1.4%，環比降0.4%*

　　10月份，北京工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.4%，環比下降0.4%；購進價格同比下降2.0%，環比下降0.5%。1-10月，北京工業生產者出廠價格同比下降1.7%，降幅較1-3季度收窄0.1個百分點；購進價格同比下降1.7%，降幅與1-3季度持平。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

