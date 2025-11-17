【聚焦數據】北京10月消費零售總額大漲12.6%，首10月固投同比增7.8%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京市統計局發布首10月北京經濟運行情況。1-10月，北京固定資產投資（不含農戶）同比增長7.8%。其中，大規模設備更新政策持續顯效，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長73.7%，佔北京固定資產投資的比重為30.2%，同比提高11.4個百分點。高技術產業投資在互聯網企業算力硬件購置、中關村科技園等投資項目帶動下，增長48.4%。



*首10月北京房地產開發投資降14.7%，住宅銷售面積降7.3%*



分領域看，基礎設施投資增長0.6%，製造業投資增長2.7%，房地產開發投資下降14.7%。分產業看，第一產業投資增長22.3%，第二產業投資增長7.9%，第三產業投資增長7.8%，其中，批發和零售業、住宿和餐飲業投資在部分商圈及批發市場升級改造帶動下，分別增長2.1倍和1.5倍；信息傳輸、軟件和信息技術服務業增長1.0倍；文化、體育和娛樂業增長63.7%。



1-10月，北京房屋施工面積10172.9萬平方米，同比下降8.2%，其中住宅施工面積5061.7萬平方米，下降9.3%。北京商品房銷售面積815.9萬平方米，同比下降3.7%，其中住宅銷售面積554.3萬平方米，下降7.3%，住宅中的純商品住宅銷售面積增長15.0%。



1-10月，北京市場總消費額同比增長1.3%，比1-3季度提高0.8個百分點；其中，服務性消費額增長4.7%，北京實現社會消費品零售總額1.1萬億元(人民幣．下同)，下降3.2%，降幅比1-3季度收窄1.9個百分點。10月當月，在消費品「以舊換新」政策、節日促銷及部分領域新品暢銷帶動下，實現社會消費品零售總額1445.4億元，增長12.6%。



*首10月商品零售降3.2%，餐飲收入降3.3%*



1-10月，社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售10131.5億元，下降3.2%；餐飲收入1117.1億元，下降3.3%。從商品類別看，限額以上批發和零售業13個主要商品類別中，10類商品零售額增速提高或降幅收窄，其中，金銀珠寶類、化妝品類、家用電器和音像器材類分別增長41.2%、10.8%和3.4%，增速有所提高；文化辦公用品類、汽車類、通訊器材類分別下降3.2%、16.1%和17.4%，降幅不同程度收窄。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》