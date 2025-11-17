《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2108.79
|兆易創新
|(603986)
|1279.98
|貴州茅台
|(600519)
|1253.40
|寒武紀
|(688256)
|1236.44
|華友鈷業
|(603799)
|1150.19
|中國鋁業
|(601600)
|1031.79
|芯原股份
|(688521)
|912.99
|洛陽鉬業
|(603993)
|863.25
|紫金礦業
|(601899)
|832.28
|特變電工
|(600089)
|787.16
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5001.36
|中際旭創
|(300308)
|3106.00
|陽光電源
|(300274)
|2808.58
|新易盛
|(300502)
|1881.98
|勝宏科技
|(300476)
|1216.54
|英維克
|(002837)
|1198.16
|多氟多
|(002407)
|1169.74
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1075.45
|天齊鋰業
|(002466)
|1063.96
|天賜材料
|(002709)
|1057.69
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
