中廣核電力(01816)：招遠1號機組即將開始全面建設

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，公司附屬公司山東招遠核電有限公司的招遠1號機組即將於本月18日進行核反應堆主廠房第一罐混凝土澆築(FCD)，即招遠1號機組將於該日開始全面建設，進入土建施工階段。招遠1號機組採用華龍一號核電技術，單台機組裝機容量為1214MW。

《經濟通通訊社17日專訊》