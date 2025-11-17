  • 會員
AH股新聞

17/11/2025 08:09

《神州頭條》財經報章頭版摘要：《習近平法治文選》第一卷出版發行

摘要
免責聲明

▷ 《習近平法治文選》第一卷由中共中央黨史和文獻研究院編輯出版
▷ 上市公司市值管理指引實施一周年，分紅回購等工具使用增加
▷ 前10月全國鐵路發送旅客39.5億人次，創歷史同期新高

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

《習近平法治文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平法治文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。《習近平法治文選》第一卷，收入2012年12月至2025年2月期間關於法治建設最重要、最基本的著作，按時間順序編排，共有報告、講話、演講、指示、批示等69篇。部分著作是第一次公開發表。

從軟約束到硬指標，上市公司市值管理邁入新階段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《上市公司監管指引第10號--市值管理》已發布實施一周年。一年來，隨著諸多聚焦提升上市公司質量的舉措相繼出台，市值管理工具箱日漸豐富，上市公司積極運用分紅回購、並購重組、股權激勵等方式提升投資價值。市場人士分析，隨著市值管理從軟約束變為硬指標，上市公司將借力多元化工具進一步提升投資價值，積極回報投資者。

創歷史同期新高，前10月全國鐵路發送旅客39.5億人次
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月16日，中國證券報記者從國鐵集團獲悉，今年1至10月，全國鐵路發送旅客39.5億人次，同比增長6.4%，創歷史同期新高，全國鐵路運輸安全平穩有序。


《上海證券報》

《習近平法治文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平法治文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。

思想之光照亮法治航程--習近平法治思想引領新時代法治中國建設述評
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
堅持把馬克思主義法治理論同中國法治建設具體實際相結合、同中華優秀傳統法律文化相結合，習近平法治思想科學回答新時代為甚麼實行全面依法治國、怎樣實行全面依法治國等一系列重大問題，為法治中國建設行穩致遠提供根本遵循。

政策引導「活水」價值投資，中長期資金入市勢頭強勁
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，在政策持續引導與市場環境優化的雙重推動下，各類中長期資金加速進入資本市場，成為維護市場穩定、促進市場健康發展的重要力量。公募基金、保險資金、養老金等「長錢」的積極入場，不僅為市場注入流動性，更在投資理念、考核機制與生態建設方面帶來深遠影響。


《證券時報》

《習近平法治文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平法治文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。

「十五五」聚焦橄欖型分配格局，「提低擴中」縮小收入差距
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前審議通過的「十五五」規劃提到，要「實施城鄉居民增收計劃，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入群體規模，合理調節過高收入，取締非法收入，推動形成橄欖型分配格局」。浙江大學共享與發展研究院院長李實在接受證券時報記者采訪時表示，要通過加大對低收入人群的人力資本投資等，實現「提低」「擴中」，完善收入分配格局。

全國首家股份制銀行金融資產投資公司成立
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月16日，興銀金融資產投資有限公司在福州揭牌成立，成為全國首家股份制銀行金融資產投資公司(AIC)。該公司注冊資本100億元，將主要依托專業化、市場化的債轉股及相關業務，支持科創企業與民營企業優化資本結構、降低槓桿率。
《經濟通通訊社17日專訊》

