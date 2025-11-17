《神州經脈》阿里千問App公測，華為AI技術傳新突破，證券印花稅收入漲近九成

中日關係惡化，日股受消息拖累下滑，A股三大指數今日（17日）全線走低；滬綜指跌0.46%，連跌兩日，報3972.03點，深成指跌0.11%，創業板指跌0.2%。滬深兩市全天成交額1.91萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量473億元或2.4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1048，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，兩連跌，全日在7.1005至7.1070之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.0816，較上個交易日升9點子，兩連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高，較市場預測偏強140點。



*今日新聞精選*



1. 中日關係緊繃，中國外交部鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，教育部發出留學預警，文旅部也對中國遊客發出旅行提醒。中國外交部發言人毛寧今日表示，一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今起訪問中國，料將圍繞日本首相高市早苗的發言與中方協商。



2. 財政部公布，1-10月全國一般公共預算收入186490億元，同比增長0.8%，增幅較1-9月擴大0.3個百分點。其中，全國稅收收入同比增長1.7%，非稅收入下降3.1%；證券交易印花稅收入1629億元，同比增長88.1%。同期，國有土地使用權出讓收入同比下降7.4%。1-10月全國一般公共預算支出225825億元，同比增長2%。



3. 阿里巴巴今日正式宣布「千問」項目全力進軍AI to C市場。當天，千問App公測版上線，與ChatGPT展開全面競爭。據透露，阿里未來計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問App，讓其具備更強大的辦事能力。千問App是阿里巴巴旗下最新推出的個人AI助手，前身為「通義App」，現已全面升級並更名。



4. 據《中國基金報》引述消息報道，華為將在本周五（21日）發布AI領域的突破性技術，有望解決算力資源利用效率的難題，可將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。據透露，該突破性技術是通過軟件創新實現英偉達、昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。



5. 中國自動駕駛領域獨角獸Momenta今日在微信公眾號發文稱，Momenta與寶馬集團聯合開發、面向中國市場的新一代智能駕駛輔助解決方案，將率先搭載於國產新世代BMW iX3，並計劃於2026年實現量產上市。目前，Momenta與寶馬研發團隊在北京、上海、瀋陽、南京四大基地協同進行實地開發與測試。



6. 歐萊雅集團今日宣布對中國純淨護膚品牌「LAN蘭」進行少數股權投資。此次投資由歐萊雅中國旗下上海美次方投資有限公司（簡稱「美次方」）進行，並得到了歐萊雅集團戰略創新風險投資基金公司BOLD的支持。這也是美次方投資的首個中國本土護膚品牌。2019年，「LAN蘭」創立於杭州，是中國純淨護膚品牌。2023年至2024年，「LAN蘭」連續兩年全國面部精華油銷量第一。



7. 華為今日宣布，華為Mate 80系列手機今日下午12時08分開啟預訂，共有標準版、Pro版、Pro Max版及RS非凡大師版，價格尚未公布，訂金則為200元。至於Mate 80系列的配置，內媒指有望配備麒麟9030芯片、20GB內存、3D人臉識別等。報道並認為，該系列有望成為業界首款攻克全金屬結構與無線信號共存難題的高端旗艦手機。



8. 蘋果宣布，北京薈聚Apple Store將於12月6日上午開業。新店位於北京市大興區欣寧街15號北京薈聚一層，是蘋果在北京的第6家、中國大陸第49家零售店。按慣例，蘋果每逢新店開業都會向到店顧客免費發放特色紀念品，通常與當地文化相關。目前，北京已開業的5家Apple Store分別位於西單大悅城、朝陽大悅城、王府井、華貿購物中心和三里屯。