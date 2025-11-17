《鍾之日記》阿里好淡交戰，港股連跌兩日

11月17日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲的鷹派言論打壓了全球風險資產，中港股市都受到衝擊。恒指今早低開逾百點，跌穿26500點水平，盤中曾挫320點、其後見回順。阿里(09988)旗下AI助手「千問」App開啟公測，正式進軍「AI to C」市場，惟股價走勢反覆。恒指全日收報26384，跌188點或0.7%，連跌兩日，主板成交超過2176億元。



*涉軍事件+千問APP上線，阿里股價好淡交戰*



阿里巴巴今日新聞多多，股價亦如過山車，早段被指涉軍而低開，跌至152.1元的一個月新低，隨後受阿里公布千問App上線，與ChatGPT展開全面競爭的利好刺激，急速倒升，高見158元，漲2%；不過中午傳出千問App公測首日即遭遇流量洪峰，因用戶湧入過載，部分服務出現擁堵和中斷，雖然阿里千問在下午回應稱：「我好著呢，狀態良好，歡迎來問。」但阿里午後升勢退潮，收市打回原形，沒升跌，報154.9元。



針對英國《金融時報》報道指，美國白宮國家安全備忘錄顯示，阿里集團向中國軍方提供了針對美國目標的技術支持。阿里巴巴否認報道中的指控，並質疑該篇報道意圖破壞中美貿易協議。中國外交部發言人毛寧今日下午在例行記者會亦就此回應，有關企業已經作出了回應。她同時強調，中國政府從來沒有、也不會要求企業以違法的形式採集或者存儲數據。



投行花旗認為，阿里涉軍事件短期內可能繼續壓制股價，但相信阿里嚴格遵守相關法律，阿里下周公布第二財季業績，預計業績公布後公司將加快回購節奏。該行重申買入評級，認為任何股價回調將是加倉機會。



*滬指收低0.5%，鋰礦股逆勢走高*



中日關係惡化，日股受消息拖累下滑，A股三大指數全線走低；滬綜指跌0.46%，連跌兩日，報3972.03點，深成指跌0.11%，創業板指跌0.2%。滬深兩市全天成交額1.91萬億元人民幣，較上個交易日縮減2.4%。



日本首相高市早苗近日涉台言論，引發中日關係緊張。中國外交部表示強烈反對，要求撤回有關言論。多部門發布赴日警示，國內航司也響應提供免費退改機票。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰啟程前往北京就今次風波協商，預計明日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面。



盤面上，今日醫藥板塊挫1.86%，保險板塊軟1.7%，另貴金屬走低，因國際金價下調，現貨黃金失守4050美元/盎司。至於鋰礦股則逆勢走高，天齊鋰業(深:002466)收升9.87%，贛鋒鋰業(深:002460)揚7.5%。贛鋒董事長李良彬據報表示，2025年全球碳酸鋰需求由145萬噸上調至155萬噸，若明年需求增速超30%，價格或突破15萬元/噸。



*百勝中國先跌後穩，擬明年實現2萬家門店*



百勝中國(00987)在深圳舉辦2025年投資者日活動，公布新的增長目標，公司正穩步推進2026年門店總數達2萬家的目標；並加速擴張，2028年門店總數增加至超過2.5萬家，到2030年門店總數力爭突破3萬家。百勝中國早盤下挫，最低見354.6點，其後回穩，最終全日收升0.06%，報361元。



百勝中國首席執行官屈翠容提到，他們看到中國消費者情緒呈現早期回暖的跡象，居民出行更頻繁，公司的營銷活動也取得了良好效果。中國餐飲市場仍有巨大機會，百勝中國目前僅服務了約三分一的中國消費者，未來希望能將該比例提升至約一半；中國連鎖餐廳的滲透率仍然較低，僅約20%，而在美國等發達國家，該數字超過50%。她說，面對未來巨大的增長機遇，百勝中國對實現各項目標和為股東持續創造價值充滿信心。



百勝就2025全年展望，經營利潤率為介乎10.8%至10.9%；餐廳利潤率方面，百勝中國約16.2%至16.3%，肯德基約17.3%，必勝客約12.7%；每股自由現金流為2.2美元至2.3美元。



以品牌分類，肯德基(KFC)方面，計劃2028年門店總數增加約三分之一至1.7萬多家，力爭經營利潤突破100億元人民幣；未來3年，必勝客計劃每年淨新增逾600家門店，並進一步提升加盟店佔比，到2028年門店總數跨過6000家大關，2029年實現經營利潤較2024年翻一番，實現「五年內再造一個必勝客」的目標。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。