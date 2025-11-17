《Ａ股焦點》國產C919大飛機首次在中東亮相，相關概念股上漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國南方航空一架C919飛機於當地時間14日凌晨1點15分順利抵達阿聯酋迪拜阿勒馬克圖姆國際機場，參加17日至21日舉行的2025年迪拜航空展。這是中國C919大飛機首次在中東亮相。據悉，包括中國南方航空C919在內的中國商飛生產的3架飛機將參加本次航展。



大飛機相關概念股上漲，洪都航空(滬:600316)漲逾3%，西部超導(滬:688122)、中航光電(深:002179)、中航西飛(深:000768)、中航高科(滬:600862)漲1%，航發動力(滬:600893)等跟漲。不過，受累航企可免費退改赴日機票，南方航空(滬:600029)、中國東航(滬:600115)、中國國航(滬:601111)等價跌。



迪拜航展被譽為「航空界奧運會」，中東市場更是全球航空業的黃金賽道。據波音預測，未來20年中東地區需新增3000架客機，價值逾5000億美元。據《中國商飛市場預測年報(2024-2043)》，未來20年，預計中國機隊年均增長率為4.4%，中國航空運輸市場將接收噴氣客機9323架。



到2043年，中國民航的機隊規模將達到10061架，佔全球客機機隊20.6%，成為全球最大的單一航空運輸市場。國產大飛機的批產和交付能力正處於穩步爬坡階段，航空發動機等關鍵系統國產化需求迫切，有望持續牽引國內航空產業市場擴張及產業鏈升級。

《經濟通通訊社17日專訊》