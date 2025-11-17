《Ａ股焦點》科瑞技術升逾2%，否認新凱來將借殼其上市

近日，有市場傳聞新凱來將借殼科瑞技術(深:002957)上市。對此，科瑞技術今日在深交所互動易平台上回應稱，相關傳聞不屬實。



據《21世紀經濟報道》以投資者身份致電科瑞技術，公司證券部工作人員進一步指出，公司確實有為新凱來供應半導體方面的零部件和設備，但不單單是新凱來，「國內外比較大的（半導體公司）我們都有合作。目前訂單都挺多的，基本上排到明年了。」



科瑞技術低開高走，現升2.32%，報20.72元人民幣。



新凱來作為深圳市重點支持的半導體企業，主營半導體裝備及零部件、電子製造設備的研發、製造、銷售與服務，自2021年成立以來備受資本市場關注。此前，在2025灣區半導體產業生態博覽會上，新凱來旗下公司宣布了兩個新品：一個是EDA相關產品，填補了國產高端電子設計工業軟件技術空白；一個是超高速實時示波器，將國產示波器性能提升到500%。



科瑞技術主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及精密零部件製造業務，是工業自動化設備及智能製造整體解決方案的全球供應商。

《經濟通通訊社17日專訊》