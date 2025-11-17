【中日關係】中國外交部：G20會議期間，李強沒有會見日方領導人安排

在今日的中國外交部例行記者會上，《彭博》記者提問，在G20期間，李強總理是否會與日本首相會談？外交部發言人毛寧對此表示：「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」



外交部早前公布，國務院總理李強將於11月21日至23日出席在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團領導人第二十次峰會。

《經濟通通訊社17日專訊》