山今養生智慧
AH股新聞

17/11/2025 11:04

《中俄關係》俄氣傳加緊推進通往中國的西伯利亞力量2號管道項目

　　英國《金融時報》報道稱，俄羅斯天然氣工業（俄氣/Gazprom）正加緊推進建設通往中國的「西伯利亞力量2號」(PS2)天然氣管道計劃，並花費高昂代價制定詳細設計方案。西伯利亞力量2號管道每年將輸送500億立方米天然氣，是俄羅斯彌補部分對歐出口損失的唯一真正希望。

　　據悉，中俄於2014年首次簽署了一項關於PS2的協議，但該項目停滯多年，直到2022年俄烏戰爭爆發後才變得緊迫起來。

　　《金融時報》報道稱，今年9月，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平簽署了一份建設備忘錄。三位知情人士透露，此後，俄氣的工程師便開始著手技術設計工作。俄氣旗下石油部門Gazprom Neft前戰略主管瓦庫連科表示，工程師們可能正在進行前端工程設計階段的工作，該階段需要編制「數百卷」技術文件。

　　而標普全球能源的分析師表示，通過該管道向中國輸送天然氣的工作可能要到2030年代初才會開始。

　　另外，俄氣首席執行官米勒(Alexei Miller)證實，西伯利亞境內一段410公里長的天然氣管道已開始動工。
《經濟通通訊社17日專訊》

