17/11/2025 17:54

《中德關係》何立峰：冀中德企業加強溝通對接，擴展雙向投資興業機會

　　據《路透》報道，中國國務院副總理何立峰今日在中德高級別財金對話上表示，中德金融領域的合作空間巨大，前景廣闊，希望中德雙方企業以這次圓桌會為契機，進一步加強溝通對接，擴展雙向投資興業的機會，促成更多互利共贏的項目落地實施。

　　第四次中德高級別財金對話今日在北京舉行，國務院副總理、中德高級別財金對話中方牽頭人何立峰與德國副總理兼財政部長、對話德方牽頭人拉爾斯．克林拜爾共同主持對話。
《經濟通通訊社17日專訊》

