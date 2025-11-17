《中國要聞》歐萊雅入股「LAN蘭」，美次方投資首個中國本土護膚品牌

歐萊雅集團(US.OR)今日宣布對中國純淨護膚品牌「LAN蘭」進行少數股權投資。此次投資由歐萊雅中國旗下上海美次方投資有限公司（簡稱「美次方」）進行，並得到了歐萊雅集團戰略創新風險投資基金公司BOLD(Business Opportunities for L'Oreal Development)的支持。這也是美次方投資的首個中國本土護膚品牌。



2019年，「LAN蘭」創立於杭州，是中國純淨護膚品牌。依托「分子油萃」等前沿生物科技，「LAN蘭」品牌推出時光蘭花、鳳凰美白等融合東方智慧與精簡護膚理念的明星系列產品，並已實現全線產品100%自主研發。2023年至2024年，「LAN蘭」連續兩年全國面部精華油銷量第一。



歐萊雅北亞總裁及中國首席執行官博萬尚表示，此次投資進一步彰顯了中國市場在歐萊雅全球戰略中的核心地位。歐萊雅始終堅信，投資中國就是投資未來，歐萊雅將秉持長期主義，繼續深耕中國市場，攜手更多中國品牌創造美之未來，滿足中國消費者的期待。

《經濟通通訊社17日專訊》