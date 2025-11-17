  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

17/11/2025 15:39

【關稅戰】中國商務部：對原產於美國正丙醇繼續徵收反補貼稅

　　中國商務部今日發布公告稱，根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反補貼措施期終複審調查期間，對原產於美國的進口正丙醇繼續按照商務部2020年第47號公告公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反補貼稅。對各公司徵收的反補貼稅稅率如下：陶氏化學公司為37.7%；OQ化學公司為34.2%；其他美國公司為37.7%。

　　本次調查自2025年11月18日開始，應於2026年11月18日前（不含本日）結束。本次複審的補貼調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2021年1月1日至2025年6月30日。

　　據商務部介紹，正丙醇主要用途為直接使用或酯化為醋酸正丙酯，大量用於食品包裝生產以及作為食品包裝的印刷油墨溶劑，醋酸正丙酯還是新能源汽車鋰電池電解液的重要組分。正丙醇作為前藥，大量應用於紅霉素的生產，是大環內酯類抗生素不可缺少的原料，同時也是丙硫硫胺、丙磺舒等藥品的起始原料。

　　作為化學中間體，正丙醇被用來合成乙二醇醚、正丙胺、正丙酯和溴丙烷等。作為優良的溶劑，正丙醇也廣泛用於塗料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產品。正丙醇還是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、增塑劑、潤滑劑、脫脂液、黏合劑、防腐劑和剎車油等多個領域的重要原料。
 
《經濟通通訊社17日專訊》

