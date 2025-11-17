【聚焦數據】內地首10月國有土地使用權出讓收入近2.5萬億，同比下降7.4%

財政部發布2025年1-10月財政收支情況，1-10月，全國政府性基金預算收入34473億元(人民幣．下同)，同比下降2.8%。
分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3618億元，同比增長1.6%；地方政府性基金預算本級收入30855億元，同比下降3.3%，其中，國有土地使用權出讓收入24982億元，同比下降7.4%。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/11/2025 16:50
