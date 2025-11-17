《打擊貪腐》招商局集團副總經理李百安嚴重違紀違法受查

招商局集團有限公司原黨委委員、副總經理李百安因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查。



李百安，1964年出生，擁有對外經濟貿易大學工商管理碩士學位，為高級經濟師。曾任中國建築工程總公司人力資源部副總經理、企業策劃與管理部總經理；中國建築股份有限公司副總裁；2020年起轉任招商局集團副總經理，曾任總法律顧問，並擔任黨委委員。

《經濟通通訊社17日專訊》