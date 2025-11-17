【ＡＩ】阿里千問App上線公測，進軍AI to C市場

阿里巴巴(09988)今日正式宣布「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問App公測版上線，與ChatGPT展開全面競爭。據透露，未來計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問App，讓其具備更強大的辦事能力。
千問App是阿里巴巴旗下最新推出的個人AI助手，前身為「通義App」，現已全面升級並更名。
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
17/11/2025 10:04
阿里巴巴(09988)今日正式宣布「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問App公測版上線，與ChatGPT展開全面競爭。據透露，未來計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問App，讓其具備更強大的辦事能力。
千問App是阿里巴巴旗下最新推出的個人AI助手，前身為「通義App」，現已全面升級並更名。
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N