17/11/2025 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.05%，中日關係趨緊張

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今早低開0.05%，報3988.56點
▷ 中日關係緊張致中方發公民赴日安全提醒
▷ 人行今日進行2830億元逆回購操作

　　中日關係緊繃，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.05%，報3988.56點，深成指低開0.12%，創業板指低開0.46%。日本首相高市早苗11月7日稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可行使集體自衛權介入台海，引發中方強烈不滿，表示嚴正交涉。

　　中國外交部11月14日鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。隨後，教育部發出留學預警，文旅部也對中國遊客發出旅行提醒。海軍海警亦有動作，解放軍16日在對出有日本自衛隊基地的黃海海域實彈射擊，中國海警1307艦艇編隊同日在釣魚島領海內巡航。中國多家官媒紛紛發聲，稱這暴露出日本國內右翼勢力的「極端錯誤」立場，警惕日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。

　　日本《共同社》報道稱，在中國政府提醒中國公民近期避免前往日本後，日本敦促中國採取「適當措施」。日本內閣官房長官木原稔表示，中日在這個問題上存在分歧，保持溝通至關重要。

　　人行今日進行2830億元(人民幣．下同)7天期逆回購利率持平，今日淨投放1631億元。另外，人行上周五(14日)預告，今日開展8000億買斷式逆回購操作。至此11月買斷式逆回購操作規模合計為1.5萬億元，超出到期量5000億元較上月續增。
《經濟通通訊社17日專訊》

