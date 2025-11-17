《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.43%，軍工、鋰礦股逆勢走強

滬深指數早間震盪調整，滬指半日跌0.43%，收報3973.31點，深成指跌0.35%，創業板軟0.8%。兩市半日成交12657億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加329億元或2.7%。



鋰電板塊反覆活躍，盛新鋰能(深:002240)、融捷股份(深:002192)等封板。軍工股集體拉升，長城軍工(滬:601606)漲停。中日外交裂痕加深，中國多部門警告公民不要前往日本，軍工股見漲的同時，民航股下挫。目前多家航司表示支持前往日本機票全額退款，包括春秋航空(滬:601021)、吉祥航空(滬:603885)、海南航空(滬:600221)等，前述三者股價跌幅在1.05%-4.53%之間。



另外，阿里巴巴(09988)進軍AI to C市場，千問App公測版今日上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭，未來將陸續覆蓋辦公、地圖、健康、購物等多個生活場景。AI應用方向逆市走強，三六零(滬:601360)漲停，易點天下(深:301171)升超8%



下跌方面，創新藥概念股下挫，保險及銀行等金融股跌幅居前。

《經濟通通訊社17日專訊》