17/11/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.46%兩連跌，鋰礦概念逆勢走高

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指跌0.46%連跌兩日，成交額1.91萬億元
▷ 中日關係緊張致日股下滑，中國外交部表態反對
▷ 鋰礦股逆勢漲，天齊鋰業升9.87%，贛鋒鋰業揚7.5%

　　中日關係惡化，日股受消息拖累下滑，A股三大指數全線走低；滬綜指跌0.46%，連跌兩日，報3972.03點，深成指跌0.11%，創業板指跌0.2%。滬深兩市全天成交額1.91萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量473億元或2.4%。

　　日本首相高市早苗近日涉台言論，引發中日關係緊張。中國外交部表示強烈反對，要求撤回有關言論。多部門發布赴日警示，國內航司也響應提供免費退改機票。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰啟程前往北京就今次風波協商，預計明日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面。

　　盤面上，今日醫藥板塊挫1.86%，保險板塊軟1.7%，另貴金屬走低，因國際金價下調，現貨黃金失守4050美元/盎司，招金黃金(深:000506)及湖南白銀(深:002716)跌3.5%。

　　至於鋰礦股則逆勢走高，天齊鋰業(深:002466)收升9.87%，贛鋒鋰業(深:002460)揚7.5%。贛鋒董事長李良彬據報表示，2025年全球碳酸鋰需求由145萬噸上調至155萬噸，若明年需求增速超30%，價格或突破15萬元/噸。

　　紫金天風期貨研報稱，近期碳酸鋰期貨震盪上行，主要受兩個短期因素支撐：傳統旺季背景下產業鏈去庫速度加快、江西地區雲母礦因環保和安全監管趨嚴導致開採成本上升的預期；但報告也提到中期供需格局轉弱的壓力正在積累，或制約後市價格上行空間。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004598.05-0.65　
上證指數3972.03-0.468057.33
深證成指13202.00-0.1111050.60
創業板指3105.20-0.20　
科創501354.04-0.53　
B股指數256.95-0.050.90
深證B指1315.76-0.430.58

《經濟通通訊社17日專訊》

