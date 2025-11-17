《Ａ股焦點》中國鋁業AH大跌，董事擬減持不超5.75萬股A股

金屬鋁行業巨頭--中國鋁業(02600)(滬:601600)A股午後大跌4.5%，其H股挫約2.6%。公司上日公告稱，現任董事、副總經理蔣濤擬減持公司A股不超過5.75萬股股份，約佔公司總股本的0.00034%。



蔣濤目前持有該公司23萬股A股股份，佔公司已發行總股本的約0.0013%。今年中國鋁業AH股分別累漲53%和151%。

《經濟通通訊社17日專訊》