17/11/2025 10:30

《Ａ股焦點》聞泰科技跌逾2%，安世荷蘭指安世中國有足夠晶圓維持數月營運

　　安世半導體事件仍然膠著，中方日前指責荷蘭政府坐視安世拒絕向中國企業提供晶圓等問題，導致不少車企仍面臨斷供風險。不過，安世方面強調，並沒有完全停止晶圓出貨，既致力向供應鏈交付晶圓，亦繼續提供替代供應鏈解決方案。安世同時指出，據其計算，安世中國應該擁有足夠數量的晶圓和成品，可以繼續運營幾個月，因此，「任何未能發貨的情況都應由安世在中國的實體承擔全部責任」。

　　安世母公司聞泰科技(滬:600745)今早低開後繼續走低，目前跌2.4%，報43.92元人民幣。

　　中國商務部回應荷蘭經濟大臣卡雷曼斯11月13日接受英國《衛報》採訪，談及安世半導體問題，稱「即使事後來看，仍會作出同樣的決定」、「這給各國領導人都是一個警示」。新聞發言人稱，中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。商務部指出，荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨。更荒唐至極，荷方一些人既未嚴格履行法律程序，也沒有保護外資企業的正當權益，就強行托管一家中國上市企業全資子公司的股份，已嚴重損害荷蘭的營商環境和政府公信力。
《經濟通通訊社17日專訊》

