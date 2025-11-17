《中國監管》市監總局就新型壟斷風險提出合規指引，涉過度補貼、「二選一」等

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家市場監管總局15日發布《互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。市監總局介紹，意見稿結合內地平台經濟領域反壟斷監管執法實踐，借鑑域外相關經驗做法，根據平台經濟行業特點、經營模式、競爭規律等，提出平台間算法共謀、組織幫助平台內經營者達成壟斷協議、平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、「二選一」行為、「全網最低價」、平台差別待遇8個場景中的新型壟斷風險，為平台經營者加強反壟斷合規管理提供可操作性強的指導建議。



其中，意見稿指出，具有市場支配地位的平台經營者，要避免濫用市場支配地位，沒有正當理由，通過過度補貼、交叉補貼等方式，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務，排除、限制市場競爭。



具有市場支配地位的平台經營者，要避免通過各種方式濫用市場支配地位，沒有正當理由，限定交易相對人只能與其或其指定的經營者進行交易，或者不能與特定經營者進行交易，排除、限制市場競爭。有關方式包括在商家入駐、平台服務、內容發布、應用開發等平台規則中設置獨家合作條款；通過活動規則、合作協議、站內通知等，要求平台內經營者不能與特定競爭性平台合作，或者不能參與特定競爭性平台的促銷活動等。



此外，意見稿從風險評估、風險提醒、風險防控、配合調查、合規整改等維度引導平台經營者健全全鏈條風險管理體系，鼓勵平台經營者開展平台規則審查和算法篩查，並對合規激勵作出規定。意見稿並指出，平台經營者要建立完善的反壟斷合規管理制度，並真實、有效實施。平台經營者遇到反壟斷調查時，可以依據《經營者反壟斷合規指南》規定，向反壟斷執法機構申請合規激勵，相應反壟斷合規制度的建設實施情況可被依法酌情考慮。

