雷軍微博回應汽車安全質疑，同日傳出小米公關總經理王化將換崗

小米(01810)創始人雷軍16日突然連發3條微博，疑似回應外界對小米旗下汽車安全的質疑。他首先整合了自己在SU7發布之前於微博發布的關於SU7安全標準和小米汽車安全理念的文章，重申「安全是基礎，安全是前提」、「安全高於一切」，在第二條微博補充稱「這些內容是2023年底和2024年初發的」，第三條微博再指出，「在去年4月的一次採訪中，我在談產品定義時說，『一輛車，好看是第一位的』，這和『安全是基礎、安全是前提』矛盾嗎？還是在這次採訪，我談設計時候說輪轂最難設計，這有啥問題？」雷軍還在回覆網民評論時提到「網上有不少人斷章取義、歪曲抹黑」。



就在雷軍回應汽車安全質疑的當天，市場傳出小米公關部總經理王化即將換崗的消息。《澎湃新聞》指出，作為小米公關「一號位」，王化曾經多次在社交媒體幫助小米闢謠和回應等，並成為小米公關的「知名IP」，王化此番崗位變化，或許也將在一定程度上改變小米對外的宣傳策略。



*分析：小米應以實力弱化營銷印象，避免陷「顏值和安全」爭議*



報道引述資深互聯網分析師丁道師稱，「小米的營銷打法是和雷軍IP進行強綁定，這也是一把雙刃劍」，好處是可以通過網紅企業家提升企業產品整體知名度，缺點則是當負面事件出現後，雷軍會成為被追責的第一責任人，如今的小米的負面輿情很大程度也直指雷軍本人，「小米和雷軍都應思考，如何在企業品牌和企業家IP中做好平衡」。



丁道師認為，對小米汽車而言，當下最需要的是用實力弱化「營銷」有關的印象，而不是陷入「顏值和安全」的話術爭議；雷軍原本或許想通過發聲澄清「被斷章取義」的誤會，但社交媒體的傳播可能導致從澄清變成新一輪口碑爭議。

《經濟通通訊社17日專訊》