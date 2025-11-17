  • 會員
17/11/2025 14:10

《中國要聞》廣東：支持廣州市建設全省養老金融示範樣板城市

▷ 廣東省發布養老金融實施方案
▷ 支持廣州市建設全省養老金融示範樣板
▷ 推進跨境養老服務及保險產品開發

　　廣東省地方金融管理局今日發布《廣東省推動養老金融高質量發展的實施方案》（下稱《實施方案》），是廣東首次出台養老金融專屬政策。《實施方案》明確了兩階段目標：到2028年，廣東特色養老金融體系基本建立，養老金融產品和業態逐步豐富，養老金融意識普遍形成，養老金融供給水平有效提升，全省人民福祉得到有效增進。到「十五五」規劃末，各類養老金融產品和服務更加精準高效、養老資金投資管理更加成熟穩健，基本實現養老金融和養老事業、銀髮經濟高質量發展的良性循環。

　　其中，《實施方案》提出，支持廣州市建設全省養老金融示範樣板。爭取深圳、佛山、東莞、珠海等分批納入全國特定養老儲蓄試點。推進實施「廣東院舍照顧服務計劃」、「長者醫療券大灣區試點」、「港澳藥械通計劃」，積極滿足粵港澳大灣區跨境養老服務需求。

*鼓勵省內金融機構為港澳長者提供跨境醫療保險等服務*

　　支持深圳建設保險創新發展試驗區，加快實現大灣區保險市場互聯互通。鼓勵省內金融機構為港澳長者提供跨境醫療保險、養老金領取、信託規劃、養老理財、費用代結算等一體化服務，推動更多養老金融產品納入大灣區「跨境理財通」試點，加力探索粵港澳大灣區養老金融、資金互通、監管協同的合作範式，加快形成跨境養老金融創新示範。

　　此外，《實施方案》提出，建立全省養老機構和養老企業「白名單」，完善全省養老產業項目庫和星級機構推薦機制，不斷提升經營主體融資可得性。引導保險資金通過股權、債券、基金、資產支持計劃、保險資產管理產品等多種形式，為養老服務運營主體、老年助餐服務機構提供資金支持。鼓勵保險機構開發更多適合老年人的居家護理、社區護理及機構護理等多樣化護理保險產品，積極發展人壽保險責任與護理支付責任轉換業務，讓更多失能失智老人享受照護服務。
《經濟通通訊社17日專訊》

