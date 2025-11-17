《神州金融》盈峰資本：不法分子冒名開展非法證券活動

盈峰資本管理有限公司今日在微信公眾號發布嚴正聲明稱，近期有不法分子冒用盈峰資本管理有限公司的名義，通過電話、網絡等媒介開展非法推廣活動，嚴重損害了投資者權益和該公司聲譽。公司對於不法分子冒充該公司名義開展非法證券活動，盈峰資本已經取證，並保留通過司法途徑處理的權利。



聲明強調，公司通過盈峰資本直銷及銀行、券商等代銷機構非公開募集，除發行私募基金產品外，公司不會在任何QQ群、微信群、炒股平台中發布推薦個股、新股申購服務、配資等非法證券活動等信息；也不會私下以任何名義要求投資者轉帳、匯款、充值等；更不會通過私募基金產品帳戶以外的其他帳戶或其他渠道收取投資者款項。



聲明並指出，公司為中國證券投資基金業協會備案私募基金公司，公司所有私募產品均在基金業協會備案，投資者可以通過基金業協會網站查詢。



公開資料顯示，截至目前，盈峰資本管理資產規模超過100億元人民幣。公司前身為合贏投資，是內地最早的陽光私募之一。盈峰資本為盈峰集團旗下企業，後者為美的(00300)(深:000333)創始人何享健之子何劍鋒創立。

《經濟通通訊社17日專訊》