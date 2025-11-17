【中日關係】內地暫緩上映《蠟筆小新》劇場版等多套日本電影

中日關係轉趨緊張，內地暫緩上映多套日本電影。據浙江廣播電視集團旗下「中國藍新聞」報道，原定近期上映的《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。



日本動畫《蠟筆小新》最新劇場版《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者》此前官宣將於12月6日在內地上映。由永野芽郁、佐籐健、蘆田愛菜、阿部隆史等人主演的真人版電影《工作細胞》則原定於內地定檔11月22日。

《經濟通通訊社17日專訊》