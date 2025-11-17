《中國要聞》藥監局：鼓勵「銀髮族」化妝品技術研發，擬允許化妝品店現場調配

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家藥監局發布《關於深化化妝品監管改革促進產業高質量發展的意見》，其中提出，促進化妝品銀髮經濟發展。鼓勵企業加強「銀髮族」化妝品的技術研發，開展皮膚衰老機理等前沿基礎研究。支持適合老年群體特點和需求的化妝品開發應用和註冊備案，滿足老年群體多樣化消費需求。



《意見》又提出，鼓勵化妝品新品在中國首發。對標國際高標準經貿規則，培育中國化妝品領域首發經濟，對國際化妝品新品在中國首發上市的，參照專為向中國出口生產的相關規定，免於提交在生產國（地區）已上市銷售的證明文件。創新個性化服務方式。適應公眾個性化、精準化消費需求，探索化妝品個性化服務路徑，允許化妝品備案人根據消費者需求，在經營場所提供已備案普通化妝品的現場簡易調配、分裝等服務。



*鼓勵國產化妝品「出海」，建全「以網管網」監管機制*



此外，《意見》提出，深化國際交流與合作。深度參與國際化妝品監管合作組織框架下的技術文件制定與監管協調，建立健全國際化妝品監管動態的常態化跟蹤、研判與響應機制。積極推動化妝品監管趨同、協調和信賴，鼓勵化妝品行業協會等社會組織服務國產化妝品「出海」，助力中國化妝品產業國際化發展。



《意見》並提出，健全「以網管網」監管機制，持續優化國家化妝品網絡經營監測平台功能，提高風險識別能力和網絡監測效能。壓實電商平台對平台內經營者管理責任，持續強化監管協作和風險共治機制，推動行政監管和平台治理協同發力，排查化解化妝品安全風險隱患。對未經註冊備案、非法添加禁用物質、經營者自行配製等典型違法行為加強重點監測，提升網絡經營化妝品的質量安全水平。

《經濟通通訊社17日專訊》