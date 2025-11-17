中金公司(03908)發永續次級債券籌獲30億人幣，票息2.23%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期），最終發行規模為30億元(人民幣．下同)、為規劃上限金額。



該集團指，有關債券票面利率為2.23%，超額認購2.22倍。至於債券承銷機構華泰聯合證券的關聯方參與認購1.2億元，興業證券參與認購2000萬元。

《經濟通通訊社17日專訊》