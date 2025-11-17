  • 會員
17/11/2025 08:39

國聯民生(01456)獲中證監核准股票期權做市業務資格

　　國聯民生(01456)(滬:601456)公布，於近日收到中國證監會關於核准其股票期權做市業務資格的批復。

　　該集團指，將按規定和批復要求，修改公司章程、辦理相關監管報備、工商變更登記手續，並申請換發經營證券期貨業務許可證，並在人員、業務設施、信息系統和經營場所等造好準備工作；加強信息技術安全管理，造好風險防範。
《經濟通通訊社17日專訊》

