18/11/2025 11:44

《駐京專電》國務委員諶貽琴籲改進國企薪酬管理，加大調控不合理過高收入

▷ 谌贻琴呼吁改进国企薪酬管理，调控不合理过高收入
▷ 赋予城市政府房地产调控自主权，增加保障性住房
▷ 优化社保平台，提高灵活就业人员参保率

　　就「十五五」(2026至2030年)規劃對保障和改善民生工作的部署，國務委員諶貽琴稱，要健全再分配制度，加強稅收、社會保障、轉移支付等再分配調節，合理調節和縮小行業、地區、城鄉、人員收入差距，加強和改進國有企業薪酬管理，加大對不合理過高收入調控力度。

*要充分賦予城市政府房地產市場調控自主權*

　　《人民日報》刊登其文章，文中表示，要強化就業優先導向，促進財政、貨幣、產業、價格、就業等政策協同發力，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長；並要充分賦予城市政府房地產市場調控自主權，因地制宜調整優化房地產政策，增加改善性住房供給；優化保障性住房供給，通過新建住房、收購存量商品房等方式增加保障性住房供應，滿足城鎮工薪群體和各類困難家庭基本住房需求。

*結構性就業矛盾突顯，人口老齡化日趨嚴峻*

　　文章指出，社會民生領域仍存在一些短板弱項：結構性就業矛盾突顯，新就業形態人員權益保障還需要加強；社會保障的覆蓋面需要繼續擴大，社會保障體系仍存在不足；衞生健康體系投入保障力度有待加大，醫保基金長期保持平衡面臨壓力；義務教育城擠鄉空現象仍然存在；人口老齡化日趨嚴峻，常住人口市民化仍面臨不少制約因素。

　　文章稱，要優化全國統一的社保公共服務平台和經辦管理服務，完善社保關係轉移接續政策，提高靈活就業人員、農民工、新就業形態人員參保率；健全社會保險精算制度，繼續劃轉國有資本充實社保基金。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

