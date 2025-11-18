  • 會員
18/11/2025 14:19

《駐京專電》中央全面依法治國工作會議召開，習近平：推進科學立法、全民守法

　　中央全面依法治國工作會議11月17日至18日在京召開。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達習近平重要指示。

　　中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對全面依法治國工作作出重要指示強調，新征程上，要全面貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、建設更高水平的社會主義法治國家，更加注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，全面推進國家各方面工作法治化，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力法治保障。

*趙樂際：加強涉外法治體系和能力建設*

　　趙樂際指出，要依法保障人民權益、增進民生福祉，保障和促進社會公平正義，維護國家安全和社會穩定，加強涉外法治體系和能力建設；要建設更加完善的中國特色社會主義法治體系，加快形成完備的法律規範體系，著力推進法治政府建設，全面推進公正司法，深入推進法治社會建設，深化法治工作隊伍建設和法治人才培養，為建設更高水平的社會主義法治國家夯實基礎。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

