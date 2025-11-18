  • 會員
AH股新聞

18/11/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)1603.38
紫金礦業(601899)1318.30
貴州茅台(600519)1171.02
藥明康德(603259)1071.04
兆易創新(603986)1063.28
中國鋁業(601600)1049.80
中微公司(688012)894.58
寒武紀(688256)864.00
華友鈷業(603799)832.57
三一重工(600031)769.92
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5455.34
陽光電源(300274)2840.17
中際旭創(300308)2439.29
新易盛(300502)1562.91
北方華創(002371)1525.67
勝宏科技(300476)1457.50
立訊精密(002475)1439.46
贛鋒鋰業(002460)1024.20
多氟多(002407)968.61
香農芯創(300475)927.62

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

